В Мурино девушка отрезала себе кисть руки пилой

Девушка вся в крови постучалась к соседу в надежде на помощь. Она случайно отрезала себе кисть циркулярной пилой.

Об этом сообщает 78.ru в пятницу, 18 марта. Потерпевшая самостоятельно пришла к соседу.

Все произошло еще в среду, 16 марта. Из квартиры в городе Мурино Всеволожского районе Ленинградской области 28-летнюю женщину забрали врачи. Пострадавшая отрезала себе кисть циркулярной пилой.

Медиков вызвал сосед девушки. Он заявил, что девушка постучалась к нему вечером. На пороге стояла женщина вся в крови.

Ее доставили в НИИ имени Вредена. Врачи диагностировали несчастной травматическую ампутацию верхней трети левой кисти на уровне верней трети предплечья. Детали произошедшего выясняются.

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