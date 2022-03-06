В Гатчинском районе на ребенка кинулся лабрадор. Потребовалась операция

Сейчас ребенок находится в больнице. Фото: pixabay.com

Сейчас ребенок находится в больнице. Фото: pixabay.com

Сейчас 7-летнему мальчику уже сделали операцию. Пострадавшего перевели в реанимацию.

Как сообщает 78.ru, все произошло в Гатчинском районе Ленинградской области. На ребенка напала собака породы лабрадор.

Ситуация случилась в Коммунаре 6 марта. Малыш вместе с двумя бабушками приехал из Петербурга. Родственницы потерпевшего собирались приобрести свежие яйца у своих знакомых.

Одна из женщин пошла за продуктами, а другая осталась с ребенком в автомобиле. Вскоре малыш выбежал из машины, он гулял недалеко от своей бабушки. Последняя внимательно следила за внуком.

Но в какой-то момент из-за калитки одного из домов резко выскочил лабрадор. Собака набросилась на мальчика.

Гатчинская городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки по данному инциденту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково служебная собака укусила девочку в плечо. Мать ребенка претензий не имеет.