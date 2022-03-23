Китайский экономист: перевод расчетов за нефть на юани станет «взрывом»

Возможный переход на юани при расчетах с Китаем серьезно повлияет на глобальный рынок торговли энергетическим сырьем. Фото: unsplash

Возможный переход на юани при расчетах с Китаем серьезно повлияет на глобальный рынок торговли энергетическим сырьем. Фото: unsplash

Перевод расчетов саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco с долларов на юани в торговле с Китаем повлечет «настоящий взрыв» на рынке нефти и повлечет серьезные последствия для мировой финансовой системы.

Такое мнение выразил декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй, передает РИА Новости.

Выручка компании Saudi Aramco превышает 350 миллиардов долларов, в связи с чем возможный переход на юани при расчетах с Китаем серьезно повлияет на глобальный рынок торговли энергетическим сырьем.

«Это будет настоящий взрыв. Поэтому такие предсказания в западных СМИ больше похожи на заранее подготовленные сигнальные тесты», — считает экономист.

Чжан Юйгуй отметил, что доллар, как доминирующая международная валюта, «обречена на гибель по своей собственной вине».

«Если чрезмерно раздувать силу самой валюты, то это в итоге приведет к неминуемой смене глобальной валютной системы и циклу перебалансировки», — заявил эксперт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал о потере доверия к мировой финансовой системе.