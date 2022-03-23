Аналитик рассказал о потере доверия к мировой финансовой системе

Аналитик рассказал о потере доверия к мировой финансовой системе
"Главная валюта мира" неоднократном менялась, но в последние годы для расчетов за нефть стал использоваться только доллар. Фото: Pixabay

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков заявил о потере доверия к глобальной финансовой системе.

Специалист отметил в разговоре с агентством «Прайм», что валютные резервы уже не могут строиться только на доверии — они должны быть привязаны к реальной ценности, например, к нефти или золоту. Бреттон-Вудская валютная система начала терять свою актуальность.

«Главная валюта мира» неоднократном менялась, но в последние годы для расчетов за нефть стал использоваться только доллар.

По словам аналитика, сами средства хранятся не в виде банкнот, а на счетах в иностранных центральных банках.

«Соответственно, любые попытки заморозить эти средства, или вовсе использовать их без согласия владельца являются актом нарушения доверия в рамках сложившейся глобальной финансовой системы”, — объяснил Кочетков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что средства россиян в банках сократились на 1,2 трлн рублей за февраль.

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