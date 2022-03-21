ЦБ: средства россиян в банках сократились на 1,2 трлн рублей за февраль

Спрос населения на наличные деньги повысил "негативный информационный фон в условиях санкций" в отношении банков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Спрос населения на наличные деньги повысил "негативный информационный фон в условиях санкций" в отношении банков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Средства россиян в феврале в банках страны сократились на 1,2 триллиона рублей или 3,5%, сообщил Банк России.

В Центробанке указали, что спрос населения на наличные деньги повысил «негативный информационный фон в условиях санкций» в отношении банков. В целом за февраль средства населения снизились на 1,2 триллиона рублей, главным образом за последнюю неделю месяца.

Как отмечается, повышение 28 февраля ключевой ставки до 20% позволило восстановить приток средств и стабилизировать спрос россиян на наличные.

В ЦБ заявили, что инструменты регулятора позволили полностью покрыть отток средств населения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рубль ослаб в полтора раза к середине марта.