ЦБ: средства россиян в банках сократились на 1,2 трлн рублей за февраль

ЦБ: средства россиян в банках сократились на 1,2 трлн рублей за февраль
Спрос населения на наличные деньги повысил "негативный информационный фон в условиях санкций" в отношении банков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Средства россиян в феврале в банках страны сократились на 1,2 триллиона рублей или 3,5%, сообщил Банк России.

В Центробанке указали, что спрос населения на наличные деньги повысил «негативный информационный фон в условиях санкций» в отношении банков. В целом за февраль средства населения снизились на 1,2 триллиона рублей, главным образом за последнюю неделю месяца.

Как отмечается, повышение 28 февраля ключевой ставки до 20% позволило восстановить приток средств и стабилизировать спрос россиян на наличные.

В ЦБ заявили, что инструменты регулятора позволили полностью покрыть отток средств населения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рубль ослаб в полтора раза к середине марта.

банки наличные Население средства центробанк


 

Новости партнеров
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Ещё на Gazeta.SPb
Некоторые иностранные автопроизводители могут не вернуться в Россию
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю