ЦБ: рубль ослаб в полтора раза к середине марта

За период с декабря 2021 года по февраль 2022-го курс рубля снизился на 5-7% к доллару, евро и китайскому юаню. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

За период с декабря 2021 года по февраль 2022-го курс рубля снизился на 5-7% к доллару, евро и китайскому юаню. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Курс рубля к доллару, евро и юаню к середине марта ослаб в полтора раза в сравнении со средним значением февраля.

«Проинфляционное давление от этого изменения курса с различными лагами отразится на ценах потребительского импорта, а также товаров со значимой долей импортных составляющих в затратах», — сообщили в Банке России.

В Центробанке отметили, что за период с декабря 2021 года по февраль 2022-го курс рубля снизился на 5-7% к доллару, евро и китайскому юаню.

ЦБ также сообщил, что проводимая им денежно-кредитная политика создаст условия, чтобы российская экономика постепенно адаптировалась к новым условиям и годовая инфляция вернулась к 4% в 2024 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал, когда доллар упадет ниже 100 рублей.