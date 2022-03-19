Аналитик рассказал, когда доллар упадет ниже 100 рублей

Аналитик рассказал, когда доллар упадет ниже 100 рублей
Главным образом на определение позиции российской валюты на бирже влияет украинский фактор. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Рубль должен продолжить укрепляться к доллару на следующей неделе, прогнозирует аналитик. При определенных факторах американская валюта упадет ниже 100 рублей.

Глава управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров рассказал агентству «Прайм», что главным образом на определение позиции российской валюты на бирже влияет украинский фактор. Но на курс также может повлиять открытие торгов облигациями федерального займа (ОФЗ) на Московской бирже.

Многое зависит и от того, как будет оцениваться российский рублевой долг. Если Центробанк РФ обеспечит стабильный выкуп ценных бумаг, продемонстрировав свою силу, то это успокоит рынок, и рубль продолжит укрепляться.

«В целом же диапазон может остаться на прежнем уровне, возможно, сместившись немного вниз, до 95–105 рублей за доллар», — прогнозирует Александров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитик заявила о реальном шансе на укрепление курса до 100 рублей за доллар.

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