Аналитик заявила о реальном шансе на укрепление курса до 100 рублей за доллар

Российской экономике удалось справиться с шоковым этапом после падения рубля до 120 единиц за доллар.

Руководитель отдела аналитики и исследований Елена Михайлова заявила в беседе с «Прайм», что российская валюта начала восстанавливать свои позиции — рубль укрепляется в течение всей недели.

“Геополитическая обстановка остается напряженной, вводятся новые санкции, но российская экономика, видимо, справилась с “шоковым” этапом”, — отметила аналитик.

К дальнейшему укреплению рубля ведут меры по контролю за движением капитала и сокращение импорта. Кроме того, в 2022 году значительно выросли цены на экспортируемые из России товары.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экономист назвал валюты, которые могут прибавиться к доллару в международных расчетах.