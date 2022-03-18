Экономист назвал валюты, которые могут прибавиться к доллару в международных расчетах

К американской валюте могут прибавиться рубль, юань и рупия. Фото: Pixabay

К американской валюте могут прибавиться рубль, юань и рупия. Фото: Pixabay

Расчеты через корреспондентские счета в США создают риски блокировок или отмены различных финансовых операций для многих государств и компаний.

Об этом агентству «Прайм» рассказал исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

По словам экономиста, американские политики стали часто прибегать к этому методу для давления на другие страны. Ответом будет переход на расчеты в суверенных валютах.

Инфляции из-за массированной работы печатного станка не происходит из-за того, что денежная масса находится в международных долларовых резервах. Сокращение их доли вызовет рост инфляции доллара, что сделает американскую валюту еще менее привлекательной для использования другими странами.

Вместе с тем, Соединенные Штаты все еще остаются одной из ведущих мировых экономик, а полного отказа от расчетов в долларах не ожидается, поскольку единая валюта удобна всем. Но к американской валюте могут прибавиться рубль, юань и рупия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал, какие события могут привести к новому падению рубля.