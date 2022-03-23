Петербургские кружки и спортивные секции продолжат работать во время весенних каникул

Дополнительное образование в Петербурге не будет прерываться на каникулы. Фото: Pixabay

Дополнительное образование в Петербурге не будет прерываться на каникулы. Фото: Pixabay

В Петербурге все кружки и спортивные секции продолжат работать во время весенних каникул.

Что касается массовых мероприятий, то их проводить не планируется, так как в городе еще не отметили ковид-ограничения. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», более шести тысяч детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях. В каждом районе есть центры физкультуры. Поэтому те, кто останется в городе, могут заняться спортом.

Первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Андрей Хорт призвал родителей показать детям на личном примере, как важно поддерживать себя в форме и выводить вместе с ними на внутридворовые площадки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что первый зампред комитета Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой продлить новогодние каникулы в школах для борьбы с коронавирусом. Документ с предложением отложить завершение каникул направлен министру просвещения Сергею Кравцову. Лантратова предложила продлить каникулы до 16 января включительно.