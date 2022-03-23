Аналитик рассказал, когда россияне смогут получить доступ к цифровому рублю

По словам экспертов, сегодня положение российской национальной валюты немного стабилизировалось. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

По словам экспертов, сегодня положение российской национальной валюты немного стабилизировалось. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Граждане РФ могут получить доступ к цифровому рублю ещё до конца текущего года. По словам экспертов, этапы тестирования новой технологии уже прошла пилотная группа банков.

Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков отметил, что цифровой рубль будет ещё одной формой денег, как наличные и безналичные, сообщает РИА «Новости».

По его словам, цифровой рубль имеет мало общего с криптовалютами: он является платёжным средством, его эмиссией занимается ЦБ.

Финансовый аналитик ФГ «Финам» Сергей Переход полагает, что переход на цифровой рубль в РФ, возможно, будет сопровождаться техническими трудностями. Он отметил, что не исключён недостаток агентов для обмена товарами и услугами. Кроме того, потребуются инвестиции в криптоинфраструктуру.

Ранее Центробанк и 12 российских банков начали тестирование платформы цифрового рубля. Как сообщается на сайте ЦБ, к платформе цифрового рубля подключились уже три банка из пилотной группы. Два из них успешно провели операции по переводу цифровой валюты между клиентами с использованием мобильных приложений банков.

Также Gazeta.SPb сообщала, что правительство РФ утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют.