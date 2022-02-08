Правительство РФ утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют

Правительство РФ утвердило концепцию регулирования цифровых валют. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованному документу, планируется разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных, а для последних установить лимиты на операции.

«Для защиты прав и интересов инвесторов <…> представляется необходимым создать условия для лицензирования криптовалютных площадок, которые будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала, что в свою очередь будет обеспечивать интересы граждан», — отмечается в заявлении.

Иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны и техническую интеграцию с национальной системой обмена цифровых валют. Ожидается, что такие площадки не смогут выводить денежные средства клиентов на счета/электронные кошельки, отличные от счета клиента у организатора системы оборота цифровой валюты.

Также криптобиржами не могут выступать юридические лица, зарегистрированные в странах, относящихся к офшорным зонам.

По мнение экспертов, регулирование рынка криптовалют может принести в бюджеты всех уровней около 300 млрд рублей в течение пяти лет, а налоговые поступления от майнинга биткоинов при текущем курсе могут составить 100-200 млн долларов в год, сообщает РИА Новости.

В конце января ЦБ опубликовал доклад для общественных обсуждений, в котором предложил ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также на организацию этих операций в России. Банк России также считает необходимым законодательно запретить майнинг цифровых активов и начать мониторить вложения граждан РФ в криптовалюту на зарубежных торговых платформах. Регулятор считает, что необходимо ввести ответственность для физических и юридических лиц РФ за использование криптовалюты для платежей.

Центробанк поставил под сомнение эффективность нескольких пунктов по криптовалюте в предложении Минфина. В частности Минфин предлагает ограничить риски, выделив квалифицированных инвесторов, что ЦБ считает невозможным.

В ЦБ, в принципе, не согласились с некоторыми пунктами в концепции по поводу урегулирования криптовалют. По мнению регулятора, что не представляется возможным снизить риски, дав право лишь квалифицированным кадрам оперировать с криптовалютой. В предложенной концепции присутствуют «спекулятивные факторы», при этом финансовая грамотность не даст возможности инвесторам избегать рисков. ЦБ уверен, что появление на криптовалютном рынке государственных структур может потянуть за собой неприемлемые риски для экономики в России. Из-за отсутствия эмитента у криптовалют компенсация рисков придется на российские организации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что цена биткоина на криптобирже Binance за несколько часов выросла на 5% и теперь стоит 34,5 тысячи долларов. Капитализация цифровой монеты увеличилась до 643 млрд долларов.