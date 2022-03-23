Цены на сахар в России выросли на 13,8% за неделю

Цены на сахар в России выросли на 13,8% за неделю
Сахар резко вырос в цене. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

За минувшую неделю цены в России выросли в среднем на 1,9%. Сильнее всего подорожал сахар.

Так, в период с 12 по 18 марта среди продуктов самыми дорожающими стали сахар и репчатый лук, цены на которые за неделю выросли на 13,8% и 13,7% соответственно. Заметно изменились ценники на помидоры (+8,2%), бананы (+7,8%) и капусту (+6,4%), на 5,6% – морковь, на 5,2% – свекла.

По данным Росстата, крупы инфляция тоже не обошла. Рис подорожал на 3,9%, гречневая крупа — на 3,3%.

Соль выросла в цене на 4,04%, черный чай на 3,99%.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые сахарные заводы начали устанавливать цены в долларах, предлагая производителям продуктов расплачиваться за него рублями, но по актуальному курсу валют. По мнению экспертов, спрос на сахар в России резко вырос в связи с инфляцией и желанием людей делать заготовки. Скупать сахар в панике начали, как правило, пожилые люди.

Россия сахар экономика


 

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