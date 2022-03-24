ТОП-5 знаков Зодиака, которым можно доверить свои деньги

Не всем знакам зодиака можно доверить деньги, но такие все же есть. Фото: Pixabay

Не всем знакам зодиака можно доверить деньги, но такие все же есть. Фото: Pixabay

Мало людей, кто не любит деньги. И еще меньше тех, кто любит с ними расставаться. Люди хотят сохранить свои накопления, а еще лучше — приумножить их. Кто-то хранит деньги в банке, кто-то под подушкой, а кто-то доверил их людям, которые пообещали «покрутить» их для вас. Астрологи обозначили 5 знаков зодиака, на которых можно положиться, кода дело касается финансов, пишет «Пятый канал».

Тельцы

Тельцы честные и ненавидят лжецов. Они верят: нужно упорно трудиться, чтобы неплохо зарабатывать, и скорее предпочтут перестраховаться, чем пойти на риск. Очевидно, что на них можно положиться в финансовых вопросах.

Девы

Девы практичны, методичны и честно выполняют свою работу, поэтому маловероятно, что они посмеют сделать что-то плохое другим, особенно если это связано с деньгами. Если доверите им свои сбережения, то велика вероятность, что не столкнетесь со стрессом.

Скорпионы

Скорпионы только и думают о безопасности, когда речь заходит о деньгах. А еще они ярые правдолюбцы. Скорпионы навсегда возненавидят того, кто их обманет, и даже будут строить планы, как бы отомстить обидчику. Лгать насчет денег они тоже вряд ли будут. Поэтому им и доверяют.

Козероги

Козероги очень тщательно ведут бюджет. На них всегда можно положиться в финансовом плане. Они позаботятся о том, чтобы все было в порядке и хорошо организовано.

Рыбы

Рыбы порой кажутся слишком чувствительными. Но когда дело касается денег, они точно знают, как поступить. Рыбы понимают, как поддержать оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и изо всех сил стараются помочь тем, кто в этом нуждается.