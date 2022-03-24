Финансист рассказал, что может уронить доллар ниже ста рублей

Финансист объяснил, что может уронить доллар ниже ста рублей. Фото: Pixabay

Финансист объяснил, что может уронить доллар ниже ста рублей. Фото: Pixabay

Для россиян психологически значимой отметкой курса национальной валюты стало 100 рублей за доллар. Однако, как заявил начальник управления информационно-аналитического контента “БКС Мир инвестиций” Василий Карпунин, это лишь круглая цифра, ориентиры на которую не имеют под собой фундаментальных оснований.

“В условиях ряда ограничений, введенных регулятором, сейчас нет никаких психологических рубежей, так как курс в значительной степени определяется продажами экспортеров. Нерезидентов нет”, — приводит его слова агентство “Прайм”.

Курс доллара может упасть и ниже, например, до отметки 90-95 рублей, однако это тоже не будет отражать реальную ситуацию

По словам эксперта, такое укрепление рубля возможно с учетом продажи выручки экспортеров, высоких цен на сырье и действующих ограничений на покупку валюты.

Ранее сообщалось о том, что клиенты Сбербанка с 18 марта не смогут выполнять переводы в другие российские банки и за рубеж в долларах, фунтах и кронах. Остальные валюты доступны. Банк сообщил в своем Telegram-канале, что из-за санкций Сбер ограничил список иностранных валют, доступных для перевода в другие банки РФ и за рубеж. Теперь для россиян оказались недоступны переводы в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.

Также Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал, какие события могут привести к новому падению рубля.