Двое пешеходов оказались под колесами легковушки на Московском шоссе

Два человека попали под машину в Московском районе города. Фото: Pixabay

Два человека попали под машину в Московском районе города. Фото: Pixabay

Один из потерпевших очутился на проезжей части буквально в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в четверг, 24 марта, автомобиль сбил двоих пешеходов на Московском районе Петербурга.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Московском шоссе. Пострадали сразу два пешехода.

Неприятный инцидент произошел близ перекрестка рядом с «зеброй». Очевидцы происходящего засняли лишь одного пострадавшего в ходе аварии. Он лежал неподвижно на асфальте. Случайные свидетели склонились над ним, желая помочь.

Неподалеку от места ДТП стояла темная легковая машина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП на трассе М-11 погиб экс-член совета директоров банка «Россия» Олег Носков.