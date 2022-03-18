В ДТП на трассе М-11 погиб экс-член совета директоров банка «Россия» Олег Носков

Погиб также и второй участник аварии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, смертельная авария произошла примерно в 10:05 17 марта на 661 километре «М-11 Нева» в Тосненском районе.

Олег Носков сидел за рулем «Порше Кайен» и двигался из Петербурга в Москву. Его иномарка влетела в остановившийся автомобиль. «Мазда» встала на средней полосе из-за поврежденного правого переднего колеса. Столкновение авто привело к тому, что 28-летняя автоледи из Москвы скончалась от наезда собственной машины.

Оба водителя скончались на месте от полученных травм.

Отмечается, что Олег Носков привлекался за нарушение ПДД в прошлом году 13 раз, а в 2022 — 3 раза. Погибшая москвичка в совокупности за два года — 5 раз.

Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

Напомним, что Носков был совладельцем Stroganoff Group (объединяет рестораны «Строганов стейк хаус», «Русская рюмочная № 1», «Строганов бар и гриль» и кейтеринговое направление). Вплоть до 2000 года он являлся акционером банка «Россия» и был членом совета директоров.

Кроме успехов в предпринимательстве, Олег Носков также добился звания «легенды российского спортинга». Национальная федерация спортинга накануне вечером опубликовала короткий некролог на своем сайте — погибший был членом правления НФС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что внук режиссера Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП под Москвой.