В ДТП на трассе М-11 погиб экс-член совета директоров банка «Россия» Олег Носков

В ДТП на трассе М-11 погиб экс-член совета директоров банка «Россия» Олег Носков
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

Погиб также и второй участник аварии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, смертельная авария произошла примерно в 10:05 17 марта на 661 километре «М-11 Нева» в Тосненском районе.

Олег Носков сидел за рулем «Порше Кайен» и двигался из Петербурга в Москву. Его иномарка влетела в остановившийся автомобиль. «Мазда» встала на средней полосе из-за поврежденного правого переднего колеса. Столкновение авто привело к тому, что 28-летняя автоледи из Москвы скончалась от наезда собственной машины.

Оба водителя скончались на месте от полученных травм.

Отмечается, что Олег Носков привлекался за нарушение ПДД в прошлом году 13 раз, а в 2022 — 3 раза. Погибшая москвичка в совокупности за два года — 5 раз.

Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

Напомним, что Носков был совладельцем Stroganoff Group (объединяет рестораны «Строганов стейк хаус», «Русская рюмочная № 1», «Строганов бар и гриль» и кейтеринговое направление). Вплоть до 2000 года он являлся акционером банка «Россия» и был членом совета директоров.

Кроме успехов в предпринимательстве, Олег Носков также добился звания «легенды российского спортинга». Национальная федерация спортинга накануне вечером опубликовала короткий некролог на своем сайте — погибший был членом правления НФС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что внук режиссера Никиты Михалкова попал в серьезное ДТП под Москвой.

банк россия Олег Носков происшествие смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
С 18 марта россияне, пользующиеся наличными, должны знать новое правило
Андрей Бондарчук покидает пост главы комитета по энергетике Петербурга
Магазин «Пятерочка» пошел на радикальную меру по отношению к россиянам
Продажи презервативов в России резко выросли на 17%
Сотрясение, черепно-мозговая, перелом руки: 7-классницу сбили на ...
В коттеджном поселке Ленобласти нашли обгоревший труп
Сбербанк из-за санкций ограничил переводы в долларах, фунтах и кронах
В ДТП на трассе М-11 погиб экс-член совета директоров банка «Россия» Олег Носков