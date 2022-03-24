Москвичи и петербуржцы чаще выбирают курсы по IT и английскому

Москвичи и петербуржцы чаще выбирают курсы по IT и английскому
В начале 2022 года на первое место вышел курс по английскому языку. Фото: Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга на образовательном портале Skill.Tele2 в 2021 году и первые месяцы 2022 года. По итогам прошлого года жители регионов в подавляющем большинстве случаев выбирали курсы по информационным технологиям. Однако в начале 2022 года на первое место вышел курс по английскому языку, в 2-3 раза превысив спрос на остальные дисциплины.

Наиболее популярными в 2021 году были курсы по информационным технологиям, общеобразовательным дисциплинам, личностному росту, маркетингу и дизайну. Содержание списка лидеров было схожим в Москве и Санкт-Петербурге.

Жители Северной столицы чаще выбирали в прошлом году обучающие программы:

1. «Как запустить рекламу «ВКонтакте»

2. «50 оттенков самозанятых»

3. «Java. Базовый курс»

4. «Нескучная математика»

5. «Программирование на языке C++»

Топ популярных у москвичей курсов по итогам прошлого года выглядит следующим образом:

1. «Программирование на языке C++»

2. «Java. Базовый курс»

3. «Adobe Photoshop. Основы»

4. «50 оттенков самозанятых»

5. «Эффективное делегирование»

В конце 2021 года компания запустила краткий базовый курс по изучению английского языка. Спрос на него в зависимости от региона в два-три раза превысил интерес к остальным дисциплинам в первые месяцы 2022 года. Следующим шагом стал запуск 1 марта отдельной подписки с максимальным курсом английского языка: он состоит из четырех ступеней и включает онлайн-карточки для запоминания новых слов.

Среднее время обучения у пользователя сервиса Skill.Tele2 составляло в 2021 году 2-3 дня. В 2022 году этот показатель продолжит увеличиваться, поскольку прохождение полной программы по английскому языку при ежедневных занятиях занимает не менее двух недель.

По данным оператора, 51,9% студентов, которые занимаются онлайн, – мужчины. В 88,4% случаев клиенты проходят обучение на смартфоне, реже на компьютере – 10,5%, планшеты использует 1,16%. Ядро аудитории составляют пользователи в возрасте 25-34 лет, их доля составляет 42,1%, следующая активная группа – 18-34 года с долей в 36,8%.

Для обучения на образовательном портале клиентам Tele2 потребуется зарегистрироваться на сайте skill.tele2.ru и выбрать интересующую тему. Часть онлайн-курсов на портале представлена бесплатно. Для специалистов, которым требуется более профессиональное и углубленное изучение предмета, доступны материалы по подписке. Лекции подготовлены опытными бизнес-практиками и преподавателями ведущих вузов страны, экспертами проектов Computer Science Centеr, GeekBrains, Stepik и «Лекториум».

IT tele2 английский язык


 

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