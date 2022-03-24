ДПС со стрельбой задержала пьяного мигранта на «Ладе»

ДПС со стрельбой задержала пьяного мигранта на &#171;Ладе&#187;
Водителя и пассажира доставили в отдел. Фото: ГУ МВД по Петербургу

В Петербурге сотрудникам ДПС пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать пьяного водителя «ВАЗ 21140».

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу, в ночь на 24 марта на проспекте Маршала Жукова наряд дорожной полиции заметил отечественную легковушку с выключенным светом ближних фар. Его попытались остановить, но он увеличил скорость и продолжил движение, совершая опасные маневры.

Полицейские начали погоню и, чтобы остановить водителя, выстрелили по колесам из табельного оружия. Машину остановили, за рулем находился пьяный 29-летний гражданин среднеазиатского государства. В салоне также был 30-летний пассажир, тоже мигрант.

Водителя и пассажира доставили в отдел. Фото: ГУ МВД по Петербургу

В отделе в отношении них составили административные протоколы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двое пешеходов оказались под колесами легковушки на Московском шоссе.

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