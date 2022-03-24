Почтовая компания Швеции прекратила доставки в Россию и Белоруссию

Шведская почтовая компания Postnord приостановила работу с Россией и Белоруссией.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании, с 24 марта Postnord приостанавливает доставку всех почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран.

«PostNord в Швеции не будет ни пересылать, ни принимать почтовые отправления (письма, посылки и EMS-отправления) в Россию и Белоруссию и из них», — говорится в заявлении.

Соответствующее решение PostNord связано с санкциями, введенными Евросоюзом против РФ и Белоруссии. Доставка почты будет прекращена до тех пор, пока ограничительные меры не будут отменены, или пока не появится система проверки, позволяющая возобновить почтовые потоки в Россию.

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