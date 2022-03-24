Почтовая компания Швеции прекратила доставки в Россию и Белоруссию

Почтовая компания Швеции прекратила доставки в Россию и Белоруссию
Соответствующее решение PostNord связано с санкциями, введенными Евросоюзом против РФ и Белоруссии. Фото: pixabay

Шведская почтовая компания Postnord приостановила работу с Россией и Белоруссией.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании, с 24 марта Postnord приостанавливает доставку всех почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран.

«PostNord в Швеции не будет ни пересылать, ни принимать почтовые отправления (письма, посылки и EMS-отправления) в Россию и Белоруссию и из них», — говорится в заявлении.

Соответствующее решение PostNord связано с санкциями, введенными Евросоюзом против РФ и Белоруссии. Доставка почты будет прекращена до тех пор, пока ограничительные меры не будут отменены, или пока не появится система проверки, позволяющая возобновить почтовые потоки в Россию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Renault приостанавливает работу завода в России.

PostNord доставка почта санкции швеция


 

Новости партнеров
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Ещё на Gazeta.SPb
«Яндекс», Ozon и Wildberries попросили поддержки у правительства
Названы опасные продукты для людей с высоким давлением
Макрон: французские компании сами могут решать, работать ли им в России
Сброшенный с высоты кирпич едва не убил прохожую на Комендантском
Работать не будет: «Ашан» сделал важное объявление для всех граждан РФ
Politico: Путин издевается над Западом переводом оплаты за газ в рубли
С апреля российские туристы смогут посетить Сингапур, но есть одно условие
Почтовая компания Швеции прекратила доставки в Россию и Белоруссию