Сброшенный с высоты кирпич едва не убил прохожую на Комендантском

Сброшенный с высоты кирпич едва не убил прохожую на Комендантском
Кирпич едва не упал на голову девушки. Фото: скриншот видео "Наш Приморский район"

На Комендантском проспекте неизвестные хулиганы едва не убили петербурженку, скинув с высоты кирпич.

Об этом сообщается в группе «Наш Приморский район» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось возле жилого дома в квартале «Чистое небо». Неизвестные хулиганы сбросили с высоты 19-го этажа кирпич. Девушке, которая в этот момент проходила под домом, чудом удалось спастись — тяжелый предмет упал на стеклянный козырек и разбился прямо за ее спиной.

Сейчас хулиганов разыскивают. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ДПС со стрельбой задержала пьяного мигранта на «Ладе». Машину остановили, за рулем находился пьяный 29-летний гражданин среднеазиатского государства. В салоне также был 30-летний пассажир, тоже мигрант.

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