В Петербурге 24 марта «минировали» роддомы, больницы и прочие заведения с одной и той же почты

В Петербурге 24 марта "минировали" роддомы, больницы и прочие заведения с одной и той же почты. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Петербурге 24 марта "минировали" роддомы, больницы и прочие заведения с одной и той же почты. Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В четверг, 24 марта, очередная волна сообщений о минировании прокатилась по Петербургу. Примечательно, что все предупреждения о взрывчатых веществах в помещениях учреждений поступили с одной почты.

В период с 09:30 до 16:10 с одного и того же электронного адреса начали рассылать сообщения о минировании. Первыми «под удар» с 09:30 до 10:15 попали ЛАЭС на Капорском шоссе, учебный комплекс «Россеть Ленэнерго» в поселке Терволово, Юго-западная ТЭЦ на Доблести, АО АЭМ — Технологии на Фидерной улице. Как стало известно Gazeta.SPB, из всех заведений эвакуация не проводилась на ЛАЭС и Юго-западной ТЭЦ. Из АО АЭМ — Технологии было эвакуировано 1 000 человек, а из учебного комплекса «Россеть Ленэнерго» эвакуировали 36 человек.

Далее в период с 15:40 до 16:10 с того же адреса пришла информация о заминировании роддомов и больниц по разным адресам Петербурга и Ленобласти. Эвакуация ни в одном помещении не проводилась.

В результате проверки всех зданий, которым угрожала опасность, никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Все материалы были переданы в следователям следственных управлений подразделений для принятия процессуального решения. Позже были возбуждены уголовные дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Колпинском районе 24 марта с самого утра атаке лжеминеров подверглось 55 отделение полиции.