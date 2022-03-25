С утра пораньше в четверг злоумышленники лжеминировали 55 отдел полиции в Петербурге

С утра пораньше в четверг злоумышленники лжеминировали 55 отдел полиции в Петербурге
С утра пораньше в четверг злоумышленники лжеминировали 55 отдел полиции в Петербурге. Фото: pixabay

В Колпинском районе атаке лжеминеров подверглось 55 отделение полиции.

Около 5 утра в четверг, 24 марта, через экстренные службы поступило сообщение о заминировании 55 отдела полиции Колпинского РУВД. Как стало известно Gazeta.SPB, на служебный телефон организации это сообщение пришло еще в 04:46.

Отделение, которое находится на бульваре Трудящихся,32, осмотрели, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Также был проведен осмотр прилегающий к заведению территории.

Эвакуацию проводить не пришлось. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пушкинском районе пассажир выстрелил в таксиста, предположительно из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия.

55 отделение полиции Колпинский район лжеминер новости СПб угроза взрыва


 

Новости партнеров
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Ещё на Gazeta.SPb
В Гатчинском районе нашли останки человека
В гостинице Приморского района правоохранители обнаружили почти 300 грамм ...
Эксперт предположил, пойдут ли страны Евросоюза на закупку газа в рублях
Мужчина домогался двух сестер в Курортном районе Петербурга
В Петербурге 24 марта «минировали» роддомы, больницы и прочие ...
С утра пораньше в четверг злоумышленники лжеминировали 55 отдел полиции в ...
В Шушарах пассажир выстрелил в таксиста и сбежал
В Выборгском районе гражданину не удалось избежать побоев, но сохранить ...