С утра пораньше в четверг злоумышленники лжеминировали 55 отдел полиции в Петербурге

С утра пораньше в четверг злоумышленники лжеминировали 55 отдел полиции в Петербурге. Фото: pixabay

С утра пораньше в четверг злоумышленники лжеминировали 55 отдел полиции в Петербурге. Фото: pixabay

В Колпинском районе атаке лжеминеров подверглось 55 отделение полиции.

Около 5 утра в четверг, 24 марта, через экстренные службы поступило сообщение о заминировании 55 отдела полиции Колпинского РУВД. Как стало известно Gazeta.SPB, на служебный телефон организации это сообщение пришло еще в 04:46.

Отделение, которое находится на бульваре Трудящихся,32, осмотрели, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Также был проведен осмотр прилегающий к заведению территории.

Эвакуацию проводить не пришлось. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Пушкинском районе пассажир выстрелил в таксиста, предположительно из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия.