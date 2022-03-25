В Шушарах пассажир выстрелил в таксиста и сбежал

В Шушарах пассажир выстрелил в таксиста и сбежал
В Шушарах пассажир выстрелил в таксиста и сбежал. Фото: pixabay

В Пушкинском районе неизвестный пассажир выстрелил в таксиста, после чего скрылся с места происшествия.

В ночь с 23 на 24 марта около 02:10 водитель «Яндекс.Такси» попал в неприятную историю и сразу же обратился в правоохранительные органы. Как стало известно Gazeta.SPB, недалеко от дома 10 по Новгородскому проспекту пассажир выстрелил из неустановленного оружия в грудь таксиста 1999 года рождения, который прибыл в РФ для заработка. Есть предположения, что выстрел был совершен из травматического оружия.

Сбежавший с места преступления мужчина славянской внешности, на вид ему около 35 лет, рост 165-170 см, рыжие волосы. Он был одет в тёмно-серую куртку.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что во дворе дома по Ярославскому проспекту двое злоумышленников напали на гражданина 43 лет и попытались отобрать у него часы, только вот не вышло.

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