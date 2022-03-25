В Выборгском районе гражданину не удалось избежать побоев, но сохранить часы у него получилось

В Выборгском районе гражданину не удалось избежать побоев, но сохранить часы у него получилось Фото: "Яндекс.Карты"

В Выборгском районе гражданину не удалось избежать побоев, но сохранить часы у него получилось Фото: "Яндекс.Карты"

Во дворе дома по Ярославскому проспекту двое злоумышленников напали на мужчину и попытались отобрать у него часы, только вот не вышло.

Днем 24 марта в экстренные службы обратилась женщина и заявила, что на ее мужа напали неизвестные и нанесли побои. Как стало известно Gazeta.SPB, пострадавший мужчина 43 лет подвергся нападению неизвестных недалеко от собственного дом на Ярославском проспекте, 81.

Около 15:15 двое злоумышленников, применив силу, нанося удары гражданину попытались отобрать у него часы фирмы «Тиссот», однако пострадавшему удалось вырваться и скрыться от нападавших.

По «горячим следам» удалось задержать подозреваемых, которыми оказались неработающий мужчина 50 лет, проживающий в Гатчинском районе, и мужчина 38 лет, проживающий на Ярославском проспекте и ранее судимый по статье «Применение насилия в отношения представителя власти».

Оба подозреваемых доставлены в 36 отделения полиции, в отношении них составлены протоколы, сейчас находятся в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что житель Колпино был похищен злоумышленниками с целью переоформления доли от принадлежащей ему квартиры. О пропаже заявил сын потерпевшего.