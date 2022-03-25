Мужчину из Колпино насильно удерживали, избивали и требовали долю квартиры

Житель Колпино был похищен злоумышленниками с целью переоформления доли от принадлежащей ему квартиры.

По словам сына пострадавшего, его отец перестал выходить на связь 20 марта. Как стало известно Gazeta.SPB, около половины десятого вечера 24 числа 32-летний гражданин обратился в правоохранительные органы и сообщил, что в первой половине дня ему поступил звонок от пропавшего. Он утверждал, что его насильно держат в коммуналке, избивают и просят продать долю в его квартире на бульваре Трудящихся, 18. По словам мужчины, он находился на улице Декабристов.

Позже выяснилось, что 55-летний пострадавший находился в доме 10 по Фонарному переулку. Точное время похищения он установить не смог, но по его предположениям все произошло примерно 21 числа. Из похитителей был назван только один малознакомый мужчина.

В результате на месте происшествия по подозрению в совершении преступления задержан 39летний мужчина, а 25 марта около 3 часов ночи удалось задержат второго подозреваемого злоумышленника 1986 года рождения у железнодорожного переезда в промышленной зоне.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом один из задержанных подозреваемых уже был осужден на 3 года колонии строго режима за дело с наркотиками.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петергофе в заброшенном доме по Суворовскому городку нашли труп с травмами головы.