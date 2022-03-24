В Петергофе мужчина убил своего приятеля напольным обогревателем

В Петергофе мужчина убил своего приятеля напольным обогревателем
Проводится проверка. Фото: Baltphoto

В Петергофе в заброшенном доме по Суворовскому городку с травмами головы найден труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп с тупой травмой головы обнаружен труп гражданина Белоруссии.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

«По горячим следам» по подозрению в убийстве задержан мужчина 1986 года рождения. По предварительной информации, он во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, ударил своего собутыльника по голове напольным обогревателем. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская школьница оказалась в психбольнице после нападения с ножом на одноклассницу.

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