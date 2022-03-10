Петербургская школьница оказалась в психбольнице после нападения с ножом на одноклассницу

В школе Невского района Петербурга между двумя старшеклассницами произошел конфликт. Одна из них перешла от слов к делу, схватив нож.

Драка, переросшая в поножовщину, произошла в четверг, 10 марта. Отношения начали выяснять 17-летние ученицы коррекционного класса. Сначала девочки подрались, но в какой-то момент одна из них достала нож и несколько раз ударила другую в грудь, руку и спину, сообщил ИА REGNUM.

В больницу госпитализировали обеих участниц конфликта. Позднее выяснилось, что нападавшую поместили в психиатрическую больницу.

По данному факту началась проверка, после будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.