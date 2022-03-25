Россия может выйти из соглашения о пенсиях в СНГ, подписанного в 90-х

Россия может выйти из соглашения о пенсиях в СНГ, подписанного в 90-х. Фото: Pixabay

Россия может выйти из соглашения о пенсиях в СНГ, подписанного в 90-х. Фото: Pixabay

Россия планирует выйти из Соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ с 1 января 2023 года. Документ был подписан еще в 1992 году.

Решение о выходе России из соглашения не затронет действующих пенсионеров, в основном это коснется мигрантов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект федерального закона, разработанного Минтрудом и МИД России, при этом содержание документа было подтверждено федеральным чиновником и источником в правительстве.

В настоящее время участниками соглашения являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. Таким образом, граждане этих стран могут получать пенсию по месту постоянного проживания вне зависимости от гражданства. При этом учитываются трудовой стаж, заработок, которые были приобретены в СССР и странах-участницах.

Отмечается, что благодаря данному соглашению учитывались интересы поколений граждан, которые имеют стаж работы в СССР, однако с даты подписания минуло 30 лет.

Теперь пенсионные системы участников соглашения изменены, от государственной системы пенсионного страхования случился переход к формированию пенсионных выплат на основе уплаченных страховых взносов. В связи с этим некоторые положения не соответствуют новым правилам и основополагающим принципам.

Соответствующий законопроект о выходе из соглашения уже согласован с Минэкономразвития, ПФР, Минфином, государственно-правовым управлением президента и Счетной палатой.

Нагрузка на бюджет России служит аргументом за принятие законопроекта. Поток миграции в России приводит к выплатам пенсий гражданам, имеющим минимальный стаж работы в СССР, которые при этом не внесли вклад в развитие России. При этом заработок, который получен на территории стран СНГ, рассматривается как полученный в Российской Федерации заработок с переводом в рубли.

Также подчеркивается, что с помощью денонсации можно будет сэкономить 2,2 миллиарда рублей из бюджета ПФР в период с 2023 по 2025 годы, что составляет около 11% общих средств, потраченных на пенсии гражданам СНГ, если соглашение будет работать.

При этом выход из пенсионного соглашения проводится на фоне заключения новых договоренностей между странами. С Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией заключено речь идет о многостороннем соглашении, где расходы на пенсионное обеспечение делятся в зависимости от того, сколько в каждой стране проработал пенсионер.

Соглашение с Таджикистаном построено по аналогичной схеме. Переговоры с Молдавией и Узбекистаном продолжаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что одна справка поможет получить российским пенсионерам дополнительные деньги. ПФР начал принимать заявления, которые сделают пенсию жителям РФ на 4 тыс. рублей больше.