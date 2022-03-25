Стало известно, куда девать просроченные карты Visa и MasterCard

Эксперт объяснил, что делать с просроченными картами Visa и MasterCard. Фото: pixabay.com

Эксперт объяснил, что делать с просроченными картами Visa и MasterCard. Фото: pixabay.com

Экономист рассказал, что делать россиянам с просроченными картами Visa и MasterCard.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский пояснил агентству «Прайм», что карты Visa и MasterСard станут бессрочными до возвращения платежных систем.

Трудностей с работой тех карт, срок действия которых прекратится до того, как платежные системы окончательно вернутся в Российскую Федерацию, не будет.

Многие банки уже успели предупредить своих клиентов, что такие карточки просто станут бессрочными и перевыпускать их будет не нужно.

При этом, как только Visa и MasterСard возобновят свою работу в РФ, то пользователям просроченных карт будет дано время на замену этих карт на новые. Окно предполагает период времени около месяца.

Экономист напомнил, что многие банки, которые оказались под самыми жесткими антироссийскими санкциями Европейского союза и Соединенных Штатов, уже заявили о «бессрочности» своих карт. Такое же заявление сделали и те организации что были отключены от SWIFT.

Николай Переславский добавил, что в теории вполне возможны некоторые трудности при онлайн-оплате. Ведь система какое-то время может не распознавать просроченные карты и отправлять их держателей консультироваться в банк.

Эксперт предположил, что эту проблему решат в довольно сжатые сроки. Может понадобиться перенастройка платежных шлюзов или же выпуск виртуальных карт, привязанных к пластиковым.

Эксперт подытожил, что переживать держателям карт, срок действия которых закончится этой весной, не стоит. Даже если возвращение в Россию платежных систем растянется на более долгий срок, то карточки перестанут действовать до тех пор, пока компании не вернутся на территорию Российской Федерации.

Также не случится больших проблем и с перевыпуском при утере или же при необходимости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Apple Pay теперь невозможно добавлять новые карты российской платежной системы «Мир». В марте компания Apple включила карты «Мир» в способ оплаты учетной записи.