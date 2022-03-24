В Apple Pay теперь нельзя добавить новые карты «Мир»

В Apple Pay теперь нельзя добавить новые карты «Мир»
В Apple Pay теперь нельзя добавить новые карты «Мир». Фото: Pexels

В Apple Pay теперь невозможно добавлять новые карты российской платежной системы «Мир».

Пользователи заметили, что добавить новые карты «Мир» в платежную систему компании Apple нельзя.

В марте компания Apple включила карты «Мир» в способ оплаты учетной записи.

Ранее сервисы бесконтактной оплаты SberPay и SamsungPay на базе операционной системы Android прекратят работу по картам Visa и Mastercard с 10 марта. Кроме того для указанных банковских карт станут недоступны приложения Apple Pay и Google Pay. Несмотря на это, бесконтактную оплату все же будет возможно осуществить. Однако сделать это можно только через платежный сервис Мир Pay с помощью смартфона. При этом приемлема и контактная оплата.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что платежная система PayPal приостановила предоставление услуг в России.

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