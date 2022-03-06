Центробанк: сервисы Apple Pay и Google Pay станут недоступны

Центробанк: сервисы Apple Pay и Google Pay станут недоступны
ЦБ сообщил о новых ограничениях для Apple Pay и Google Pay. Фото: https://pixabay.com

Для банковских карт Visa и Mastercard станут недоступны приложения Apple Pay и Google Pay.

Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает Центральный Банк Российской Федерации, передают РИА Новости.

«Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны», — заявили в пресс-службе ЦБ.

Несмотря на это, бесконтактную оплату все будет возможно осуществить. Однако сделать это можно только через платежный сервис Мир Pay с помощью смартфона. При этом приемлема и контактная оплата.

На сайте регулятора отмечено, что карты Visa и Mastercard, которые выпустили банки России, продолжат работать на территории нашей страны. Антироссийские санкции на них не влияют. Однако трансграничные операции будут недоступны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в связи с ситуацией на Украине в Российской Федерации прекращена работа платежной системы PayPal.

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