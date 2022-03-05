В России приостановлена работа PayPal

В связи с ситуацией на Украине в Российской Федерации прекращена работа платежной системы PayPal.

Reuters сообщает, что из-за ситуации на территории Украины электронная платежная система PayPal перестает работать в РФ.

«В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — констатировал Дэн Шульман — глава и исполнительный директор компании.

Система PayPal даст возможность снять деньги «в течение определенного периода времени». Это будет гарантией того, что все оставшиеся на счетах средства «будут распределены в соответствии с законами и правилами».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за участившихся сбоев pay-систем в РЖД посоветовали пассажирам оплачивать электронные билеты с помощью ввода данных с банковской карты.