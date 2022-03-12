PayPal предупредила о блокировке электронных кошельков россиян

Платежная система PayPal приостановила предоставление услуг в России.

Об этом заявили на официальном сайте компании в субботу, 12 марта. Руководство платежной системы просит российских клиентов вывести деньги со счетов до 18 марта.

В сообщении указано, что в указанную дату все кошельки граждан РФ будут заблокированы. Согласно официальной версии, соответствующие меры будут приняты во избежание сбоев обслуживания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в настоящее время может наблюдаться замедление работы Mir Pay. Это связано с большим количеством загрузок новых карт.

Напомним, сервисы бесконтактной оплаты SberPay и SamsungPay на базе операционной системы Android прекратят работу по картам Visa и Mastercard с 10 марта. Кроме того для указанных банковских карт станут недоступны приложения Apple Pay и Google Pay. Несмотря на это, бесконтактную оплату все же будет возможно осуществить. Однако сделать это можно только через платежный сервис Мир Pay с помощью смартфона. При этом приемлема и контактная оплата.