Отец Ивана Урганта раскрыл местонахождение своего сына

Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант вернулся в Россию. Об этом рассказал его отец, актер театра и кино Андрей Ургант.

По его словам, в настоящее время телеведущий вместе со своей семьей находится в Москве.

«Никуда он не уехал», — сказал отец знаменитости в беседе с «КП – Петербург».

Актер также добавил, что также находится в России и никуда не уезжал из родного Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в многих телезрителей беспокоит судьба шоу «Вечерний Ургант», которое пропали из сетки телепередач.

Главные российские телеканалы перестали показывать развлекательный контент. Пишут, что это временно.

В настоящий момент программа телепередач изменилась до неузнаваемости. Пока что привычных россиянам программ, а также других развлекательных проектов и сериалов зрители не увидят. Это связано с общественно-политическими событиями, а именно с конфликтом между Российской Федерацией и Украиной.