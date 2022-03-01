«Юмористический контент неуместен». Что будет с шоу «Вечерний Ургант»

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Иван Ургант. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Многих телезрителей беспокоит судьба шоу «Вечерний Ургант», которое пропали из сетки телепередач.

Главные российские телеканалы перестали показывать развлекательный контент. Пишут, что это временно.

Напомним, Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором говорится о том, что «Вечерний Ургант» решили полностью закрыть.

«Первый канал говорит, что программа приостановлена временно, пока в стране «сложная ситуация». И «Вечерний Ургант» скоро вернется в эфир. Но внутри программы люди утверждают обратное», — отметила она.

Незадолго до этого журналистка сообщила о том, что Ургант якобы хотел в предстоящем эфире обсудить тему ситуации на Украине, но ему будто бы запретили, поэтому создатели шоу решили и вовсе не выходить в эфир. Однако после Собчак заявила, что получила «корректировку».

«Решение снять программу «Вечерний Ургант» было совместным решением Урганта и Эрнста. Потому что сейчас юмористический контент неуместен. Другие юмористические программы тоже убраны из сетки — в том числе КВН», — написала она.

Как сообщает ТАСС, Первый канал не собирается закрывать эту программу, «канал работает в информационном режиме» — не выходят и другие развлекательные программы. Телеканал изменил сетку вещания, освободив время для общественно-политических передач.

В настоящий момент программа телепередач изменилась до неузнаваемости. Пока что привычных россиянам программ, а также других развлекательных проектов и сериалов зрители не увидят. Это связано с общественно-политическими событиями, а именно с конфликтом между Российской Федерацией и Украиной. Первый канал и «Россия» непрерывно показывают новости. Кроме них идут аналитические программы. В таких программах рассказывает о текущем положении вещей в мире. Из программы на время исключили такие передачи, как «Давай поженимся», «Пусть говорят» или «Вечернего Урганта». Сложившиеся обстоятельства не позволяют веселиться. На телеканале «России» россияне не вилят привычный проект с Борисом Корчевниковым «Судьба человека». Также не покажут и ток-шоу «Малахов». На замену выйдет социально-политическое ток-шоу «60 минут» с телеведущими Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. Посмотреть сериалы можно будет в течение дня и ночью, с 15:00 до 17:00, а также после полуночи. Вечерний сериал отменили. Вместо этого будет «Вечер с Владимиром Соловьевым». Остальные телеканалы, где и ранее не было политических и аналитических новостей, такие как СТС, ТВ-3, ТНТ, как и прежде будут транслировать фильмы и развлекательные программы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эвелина Бледанс чудом избежала смерти на съемках шоу.

вечерний ургант


 

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