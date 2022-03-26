Эксперт объяснил, почему в России подорожал кофе

РФ полностью зависит от импорта кофе, и падение рубля также влияет на ценники в магазинах. Фото: pixabay

РФ полностью зависит от импорта кофе, и падение рубля также влияет на ценники в магазинах. Фото: pixabay

Гендиректор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия объяснил, с чем связан рост цен на кофе в российских магазинах.

По словам эксперта, к подорожанию кофе привели нестабильный курс рубля и климатические катаклизмы, передает РИА Новости.

Он объяснил, что прошлый год в Бразилии — основном кофейном производителей — начался с засухи, которую сменили сильные заморозки. Это привело к сокращению объема урожая. А поскольку кофе является биржевым товаром, то цены на мировой бирже увеличились в 2-3 раза.

Чантурия указал, что РФ полностью зависит от импорта кофе, и падение рубля также влияет на ценники в магазинах. Но благодаря тому, что зерна проходят обработку внутри страны, валютная составляющая колеблется в районе 70%.

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