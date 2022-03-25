Ритейлер сообщил о снижении цен на ноутбуки до 20%

Ритейлер сообщил о снижении цен на ноутбуки до 20%
В России подешевели ноутбуки. Фото: unsplash

Стоимость ноутбуков в России начала падать. Цены снизились до 20% на фоне укрепления курса национальной валюты РФ.

Как пишут РИА Новости, ссылаясь на информацию интернет-ретейлера «Ситилинк», приобрести ноутбук стало гораздо дешевле. Цена падает на фоне стабилизации российской валюты. Отмечается, что снижение цен на некоторые позиции доходит до 20%.

«Ситилинк» добавляет, что так как ситуация с рублем немного стабилизировалась, ритейлер начал пересчитывать цены. В настоящий момент можно найти более 2 тыс. моделей ноутбуков по сниженным ценам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рынок недвижимости находится в непростом положении. В то время как цены на стройматериалы растут, многие россияне заняли выжидательную позицию и отложили сделки до лучших времен.

курс рубля ноутбук падение цены Россия техника цены


 

Новости партнеров
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Театр
Театр "Современник" прокомментировал желание Ахеджаковой покинуть Россию
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Ещё на Gazeta.SPb
Ритейлер сообщил о снижении цен на ноутбуки до 20%
В Петербург доставили 20 тыс. упаковок инсулинов для льготников
В Петербурге пьяный мужчина разбил мусоркой стекло «Лады Калины» и полез в салон
Петербуржца обвинили в сексуальном насилии над двумя девочками-сестрами
Самолет главы Польши, летевшего в Жешув к Байдену, аварийно сел в Варшаве
Песков высказался о подготовке ограничений на выезд из России IT-специалистов
Глава ВТБ Костин заявил, что инфляция по итогам 2022 года будет двузначной
Эксперты дали россиянам советы, как победить авитаминоз