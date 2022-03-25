Ритейлер сообщил о снижении цен на ноутбуки до 20%

Стоимость ноутбуков в России начала падать. Цены снизились до 20% на фоне укрепления курса национальной валюты РФ.

Как пишут РИА Новости, ссылаясь на информацию интернет-ретейлера «Ситилинк», приобрести ноутбук стало гораздо дешевле. Цена падает на фоне стабилизации российской валюты. Отмечается, что снижение цен на некоторые позиции доходит до 20%.

«Ситилинк» добавляет, что так как ситуация с рублем немного стабилизировалась, ритейлер начал пересчитывать цены. В настоящий момент можно найти более 2 тыс. моделей ноутбуков по сниженным ценам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рынок недвижимости находится в непростом положении. В то время как цены на стройматериалы растут, многие россияне заняли выжидательную позицию и отложили сделки до лучших времен.