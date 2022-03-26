Путин подписал закон об обращении лекарств в условиях санкций

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в стране в условиях санкций.

Документ появился 26 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что новый закон позволит упростить и ускорить вывод на российский рынок необходимых препаратов и снизить риски влияния санкций на лекарственное обеспечение россиян.

Он объяснил, что в случае дефицита медикаментов правительство сможет принимать решение об упрощенном порядке допуска иностранных лекарств на отечественный рынок. Так, до конца года в аптеках смогут продаваться зарубежные препараты в собственной упаковке с этикеткой на русском языке. Сейчас лекарства можно продавать только в российской упаковке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Росздравнадзоре призвали не создавать искусственный дефицит лекарств.