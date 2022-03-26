Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине

Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине
Путин подписал новый закон. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной операции на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.

Документ опубликован 26 марта на официальном интернет-портале правовой информации. Федеральный закон установил статус ветерана и инвалида боевых действий лицам, которые выполняют задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

По предварительным оценкам Минобороны, для реализации инициативы в 2022 году потребуется дополнительно выделить из федерального бюджета около 5 миллиардов рублей.

Закон позволит распространить на ветеранов меры социальной поддержки и льготы по оплате коммунальных платежей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин подписал закон об обращении лекарств в условиях санкций.

ветераны владимир путин закон спецоперация на украине статус


 

Новости партнеров
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Россиянам перестанут давать вид на жительство в Чехии
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
Знатоки «Что? Где? Когда?» начали покидать телеигру: причиной ухода интеллектуалов стала политика
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели за полчаса потушили пожар в квартире в Сланцах
Медведев заявил, что покинувшие российский рынок компании просят не ...
Выделенные на WorldSkills деньги направят на нужды колледжей Петербурга
В Смольном заявили, что корректировки бюджета Петербурга весной не будет
Экономист оценил вероятность подорожания одежды
Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине
В ЦБ предложили повысить порог обязательного контроля банковских операций
Ученые: ежедневное употребление кофе полезно для сердца