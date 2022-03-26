Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной операции на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.

Документ опубликован 26 марта на официальном интернет-портале правовой информации. Федеральный закон установил статус ветерана и инвалида боевых действий лицам, которые выполняют задачи на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

По предварительным оценкам Минобороны, для реализации инициативы в 2022 году потребуется дополнительно выделить из федерального бюджета около 5 миллиардов рублей.

Закон позволит распространить на ветеранов меры социальной поддержки и льготы по оплате коммунальных платежей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин подписал закон об обращении лекарств в условиях санкций.