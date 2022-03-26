Движение на трассе «Кола» временно закрыто из-за массовой аварии

Массовая авария затрудняет движение по трассе "Кола". Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Массовая авария затрудняет движение по трассе "Кола". Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В ДТП пострадали четыре транспортных средства, в том числе два грузовика и микроавтобус.

Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в субботу, 26 марта.

Примерно в 19:30 на 115-м километре автодороги Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленинградской области водитель автомобиля «Санг Йонг» вылетел на встречку. Автомобиль столкнулся с микроавтобусом «Луидор». Затем же произошла «стычка» с грузовиков с прицепом «Ман». Последний, в свою очередь, врезался в грузовой автомобиль «Скания» с прицепом.

В настоящий момент выясняются причины дорожной аварии.

В итоге из-за ДТП на данном участке автомагистрали «Кола» пришлось на время закрыть движение. В 21:15 было организовано реверсивное движение транспорта по одной полосе.

ГИБДД советует отказаться от поездок в этом направлении и выбирать другие маршруты следования.

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