Отказали тормоза: безумный автобус набитый пассажирами попал в ДТП в Красном Селе

Маршрутка, попавшая в ДТП, была с пассажирами. Фото: pixabay.com

Маршрутка, попавшая в ДТП, была с пассажирами. Фото: pixabay.com

Транспортное средство пролетело на красный сигнал светофора и задело легковушку.

Дорожно-транспортное происшествие произошло с автобусом К-449 в воскресенье, 20 марта. Авария случилась на пересечении проспекта Красных Командиров и улицы Первого Мая в Красносельском районе Северной столицы. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село».

Отмечается, что общественный транспорт на полной ходу не пропустил поворачивающую машину. Так, легковушка влетела в бок маршрутки. Однако автобус после случившегося сбавлять ход не собирался.

В сети пишут, что автобус был буквально неуправляемым. Внутри находилось много пассажиров. По словам водителя, у него отказали тормоза. Именно поэтому он пролетел на красный и смог затормозить только через 300 метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что машина, попавшая в ДТП на Обводном канале, набита подростками.