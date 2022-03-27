Диетолог перечислила продукты, необходимые весной

Окрас фруктов и овощей может рассказать о том, какие полезные вещества в них содержатся. Фото: pixabay

Окрас фруктов и овощей может рассказать о том, какие полезные вещества в них содержатся. Фото: pixabay

Диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала продукты, которые необходимы в весенний период.

Она отметила, что весной организм просыпается от спячки, ему необходима клетчатка, витамины и антиоксиданты.

«Овощи, фрукты и ягоды содержат необходимый организму витамин С, клетчатку, биофлавоноиды, антиоксиданты», — рассказала диетолог.

Восполнить витамин С можно с помощью квашеной капусты, черной смородины и цитрусов, сообщает радио Sputnik.

Весной в рационе обязательно должно быть мясо, рыба орехи, так как в этих продуктах есть витамины А, В, D и E.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что диетологи Mayo Clinic считают ягоды лучшим продуктом для здоровья сердечной мышцы человека. В число таких входят клубника, ежевика, малина и черника. Их плоды содержат антиоксиданты, способные оказать борьбу свободным радикалам.