Диетологи назвали 4 ягоды, улучшающие работу сердца

Диетологи Mayo Clinic считают ягоды лучшим продуктом для здоровья сердечной мышцы человека.

Как сообщает Express, следует присмотреться к ягодам, обладающим уникальными свойствами. В число таких входят клубника, ежевика, малина и черника. Их плоды содержат антиоксиданты, способные оказать борьбу свободным радикалам.

Кроме этого, ягодки могут предотвратить повреждение клеток. Так, антоцианы улучшают метаболизм глюкозы, они полезны при сердечно-сосудистых и дегенеративных заболеваниях.

К слову, ягоды могут снимать воспалительные процессы, снижать уровень холестерина и свести на нет вероятность развития сердечных заболеваний.

По словам экспертов, человек в день должен употреблять 21 — 25 граммов клетчатки.

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