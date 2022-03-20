Врач просит вызывать скорую при температуре выше 38,5 градусов при COVID

Если температура высокая, то лучше вызывать скорую, считает инфекционист. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Если температура высокая, то лучше вызывать скорую, считает инфекционист. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Названы признаки коронавируса для вызова кареты скорой медицинской помощи.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе Ura.ru заявил, что если симптомами ковида является головная боль, температура выше 38,5 градусов, одышка и боль в районе сердца, то необходимо вызывать медика. Медлить не стоит.

«Когда непонятно, от чего такие симптомы, то безусловно, сначала должна быть консультация врача, дабы он поставил правильный диагноз, потом уже применение каких-то медикаментозных средств», — порекомендовал врач.

Как исключение эксперт посоветовал выпить до приезда докторов жаропонижающие лекарства, вроде парацетамола.

По словам специалиста, в настоящий момент машины скорой довольно быстро приезжают на вызовы, так как заболеваемость падает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предупредил об опасности для организма популярных обезболивающих.