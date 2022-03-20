Врач предупредил об опасности для организма популярных обезболивающих

Обезболивающие могут плохо влиять на организм. Фото: pixabay.com

Обезболивающие могут плохо влиять на организм. Фото: pixabay.com

Лекарственные средства, по мнению терапевта, могут быть довольно вредными.

Врач Варвара Веретюк в социальных сетях объяснила россиянам, чем опасны для здоровья распространенные обезболивающие препараты. По ее словам, нестероидные противовоспалительные лекарства способны повышать артериальное давление. Это касается и гипертоников, и людей с нормальным давлением.

В группе риска находятся пожилые люди. Столкнуться с «побочками» могут пациенты с сахарным диабетом, повышенным холестерином, атеросклерозом или сниженной функцией почек.

Варвара Веретюк уверена, что вышеперечисленные заболевания требуют тщательного контроля за приемом обезболивающих. Лучше всего от нестероидных противовоспалительных средств и вовсе отказаться.

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