На «Адмиралтейских верфях» в Петербурге погиб рабочий

На АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге нашли труп рабочего. О случившемся уже сообщили в полицию.

Трагедия случилась в воскресенье, 27 марта. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.

Как сообщила «Фонтанка», причиной его смерти могла стать сердечная недостаточность.

В настоящее время специалисты разбираются в смерти мужчины и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочий упал в вентиляционную шахту и погиб на стройке «СКА-Арены» в Петербурге. По предварительной информации, мужчина убирал помещение. Он подвинул ограждения, закрывающие шахту, однако потерял равновесие и упал. На месте случившегося уже работают оперативники.