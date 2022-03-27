На «Адмиралтейских верфях» в Петербурге погиб рабочий

На «Адмиралтейских верфях» в Петербурге погиб рабочий
Мертвым нашли сотрудника "Адмиралтейских верфей". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге нашли труп рабочего. О случившемся уже сообщили в полицию.

Трагедия случилась в воскресенье, 27 марта. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.

Как сообщила «Фонтанка», причиной его смерти могла стать сердечная недостаточность.

В настоящее время специалисты разбираются в смерти мужчины и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочий упал в вентиляционную шахту и погиб на стройке «СКА-Арены» в Петербурге. По предварительной информации, мужчина убирал помещение. Он подвинул ограждения, закрывающие шахту, однако потерял равновесие и упал. На месте случившегося уже работают оперативники.

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