В Смольном рассказали, что ажиотажный спрос на продукцию в Петербурге снижается

В Смольном рассказали, что ажиотажный спрос на продукцию в Петербурге снижается. Фото: pixabay

В Смольном рассказали, что ажиотажный спрос на продукцию в Петербурге снижается. Фото: pixabay

Ажиотаж на часть продукции в Северной столице снижается, но все еще остается повышенный спрос на отдельные группы продуктов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что потребительский ажиотаж в городе снижается, но пока остается высокий спрос на муку, макароны и сахар. Об этом он рассказал на свой странице в социальной сети «ВКонтакте».

При этом подчеркивается, что продукты, на которые сохранился ажиотаж производятся в России из отечественного сырья в том количестве, которое необходимо.

Также в Смольном отметили, что на предприятиях работа идёт в штатном режиме, и запасов хватает. В данный момент отмечается снижение спроса на часть продукции.

Одновременно с этим, по словам Беглова, ведется работа по созданию новых производств, что позволит выделить новые рабочие места и обеспечить устойчивость и независимость от прочих факторов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у торговых сетей более чем в два раза выросли продажи продуктов и товаров повседневного спроса на фоне санкций в отношении России.