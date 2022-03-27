Мантуров: перестройка логистических цепочек может занять от 3 до 6 месяцев

Мантуров: перестройка логистических цепочек может занять от 3 до 6 месяцев
Перестройка логистических цепочек может занять от 3 до 6 месяцев. Фото: pixabay

В зависимости от отрасли ситуация с перестройкой логистических цепочек в России может растянуться от 3 до 6 месяцев.

О сроках перестройки логистических цепочек заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам вся логистика перестроится. Об этом пишет ТАСС.

«Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — отметил Мантуров.

До этого Мантуров уже отмечал, что Россия хочет дождаться взвешенного решения от коллег, чтобы иметь возможность работать с заинтересованными странами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что часть российских стоматологических клиник резко подняли цены на свои услуги на фоне изменения курса валют и логистики. Сейчас, правда, цены в основном поднялись в небольших больницах и частных кабинетах.

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