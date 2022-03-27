Россиян с наличными сбережениями предупредили о скорой возможной неприятности

Россиян с наличными сбережениями предупредили о скорой возможной неприятности
Россиян с наличными сбережениями предупредили о скорой возможной неприятности. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Граждан России, которые хранят свои денежные средства в виде наличных, в ближайшие недели может ждать крайне неприятный сюрприз.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что «наличку» в скором времени может ждать обесценивание. Об этом пишет PRIMPRESS.

Эксперт отметил, что если хранить деньги в виде наличных, это может привести к их сокращению в реальном выражении. В связи с этим подобный способ на сегодняшний день не самый лучший.

Силуанов посоветовал сохранять денежные суммы в банке на вкладе. Он подчеркнул, что проценты по депозитам в части кредитных учреждениях составляют около 20%, что вполне сопоставимо с прогнозируемым уровнем инфляции.

Также эксперт заметил, что переживать за сохранность денег в рублях в банках не стоит, потому что они застрахованы на сумму 1,4 миллиона рублей на одного человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что США не могут обнулить все доллары, которые находятся в России, заявил Аналитик Андрей Кочетков.

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